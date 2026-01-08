В подмосковном Домодедово прошел традиционный рождественский концерт

В Домодедово на территории Молодежного комплексного центра «Победа» состоялся традиционный Рождественский концерт, приуроченный к празднику Рождества Христова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.

Посетить мероприятия смогли все желающие. В концерте приняли участие лучшие артисты и творческие коллективы городского округа Домодедово – они подготовили программу, объединившую вокальные, хоровые, инструментальные, хореографические и театрализованные номера.

«Традиционно в молодежном центре «Победа» прошел Рождественский концерт. Спасибо нашим артистами и творческим коллективам округа за созданную атмосферу волшебства, духовного единения и благодати!», – отметила глава Домодедово Евгения Хрусталева.

С праздником зрителей поздравили настоятель Преображенского храма села Вельяминово иерей Димитрий Федоров и первый заместитель главы городского округа Александр Юрьевич Епишин. Кроме того, на экране было показано праздничное видеопоздравление архиепископа Подольского и Люберецкого Аксия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.