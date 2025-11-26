В подмосковном Домодедово запустят производство прицепной техники

Компания «Ирвик» реализует инвестиционный проект по запуску производства прицепов, полуприцепов и армокаркасов для буровых установок в Домодедово, на эти цели направят 275 млн рублей. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«На новом предприятии будет создано 30 рабочих мест. В рамках поддержки инвестпроекта регион по упрощенной процедуре – без проведения торгов, передал компании земельный участок, где будет построен новый завод», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Площадь участка составляет почти 2,3 га, там к концу 2028 года возведут производственно-складской комплекс общей площадью 2,5 тыс. кв. м. Напомним, что подать заявку на получение участка в аренду без проведения торгов можно на инвестиционной карте области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.