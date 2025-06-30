В подмосковном Дзержинском ликвидировали нарколабораторию, организованную в гараже

Участковый уполномоченный Дзержинского отдела полиции МУ МВД России «Люберецкое» задержал 41-летнего уроженца Республики Башкортостан, которого подозревают в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова уточнила, что он организовал лабораторию по производству наркотических средств в подвале гаража в городе Дзержинский. Там обнаружили около 50 канистр с прекурсорами и реагентами, емкость объемом 500 л для смешивания жидкостей, электронные весы и не только.

Сам мужчина уточнил, что он нашел работу по изготовлению запрещенных веществ в одном из мессенджеров. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5. ст. 228.1 УК РФ, ему грозит заключение под стражу.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.