В подмосковном Егорьевске ликвидировали лесной пожар

Вблизи деревни Шувое под Егорьевском ликвидировали лесной пожар, очаг возгорания на площади 0,01 га обнаружили с помощью системы видеомониторинга. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.

Возгорание произошло в воскресенье, 30 марта, в Пригородном участковом лесничестве. Его потушили пять человек личного состава лесопожарных формирований и три единицы техники, на ликвидацию потребовалось чуть больше часа. В комитете уточнили, что причиной стали действия человека, виновных в поджоге ищут.

Напомним, что за поджог, который привел к лесному пожару, нарушителям грозит административная и уголовная ответственность.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что пожароопасный сезон в регионе открылся 20 марта.