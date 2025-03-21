В подмосковном Голицыно определили подрядчика строительства новой поликлиники
Подрядчика строительства поликлиники определили в Голицыно
Фото: [pxhere.com]
В городе Голицыно Одинцовского округа определили подрядчика, который возведет поликлинику, рассчитанную на 300 посещений в смену. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
«Заключен контракт на выполнение работ по инженерному изысканию, подготовки проектной документации, а также строительства поликлиники и установки необходимого медицинского оборудования с ООО «2Б ПРОЕКТ», по адресу: Одинцовский городской округ, г. Голицыно», — говорится в сообщении.
Работы пройдут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Их планируют завершить в 2028 году. Новую поликлинику оснастят современным оборудованием.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.