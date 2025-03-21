В подмосковном Голицыно определили подрядчика строительства новой поликлиники

«Заключен контракт на выполнение работ по инженерному изысканию, подготовки проектной документации, а также строительства поликлиники и установки необходимого медицинского оборудования с ООО «2Б ПРОЕКТ», по адресу: Одинцовский городской округ, г. Голицыно», — говорится в сообщении.