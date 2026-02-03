В подмосковном Хотьково стартовали отделочные работы в рамках капремонта пятой школы

На улице Пушкина, 11 в Хотьково Сергиево-Посадского округа продолжается капитальный ремонт здания школы №5, подрядчик приступил к отделочным работам. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети», их планируют завершить к 1 сентября 2026 года.

Здание построили в 1964 году, его площадь составляет более 4,3 тыс. кв. м. В нем проведут внутренние отделочные работы, устройство входных групп, замену всех инженерных коммуникаций и сантехники, модернизацию системы пожарной безопасности и не только.

