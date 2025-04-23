В подмосковном кластере «Истра Дом» ввели в эксплуатацию 14 индивидуальных домов

В подмосковном кластере «Истра Дом» ввели в эксплуатацию 14 индивидуальных жилых домов, соответствующее разрешение выдали группе «Самолет». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Площадь новых домов варьируется от 61 до 164 кв. м, размер участков — от 5 до 10 соток. Дома построили уже с готовыми центральными коммуникациями. На территории кластера также возведут сити-холл с досуговым центром, детский центр, банный комплекс, здание офиса продаж и коворкинга. Кроме того, тут появятся муниципальные детские сады, школа и поликлиника.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.