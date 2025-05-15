В подмосковном Королеве пресекли незаконную деятельность частного дома престарелых

В Королеве после вмешательства прокуратуры пресекли деятельность частного дома престарелых, в работе которого выявили множественные нарушения законодательства. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

В ходе проверки городской прокуратуры было установлено, что в частном пансионате содержались 66 пожилых людей, включая 18 постояльцев, не способных самостоятельно передвигаться. Учреждение располагалось на земельном участке с видом разрешенного использования для дачного строительства, что противоречит требованиям земельного законодательства.

Помимо этого, в ходе проверки были выявлены нарушения правил противопожарной безопасности и требований санитарно-эпидемиологического законодательства. В связи с этим городской прокурор обратился в суд, чтобы запретить деятельность пансионата.

Королевский городской суд удовлетворил эти требования. В связи с ненадлежащим исполнением полномочий по муниципальному земельному контролю прокуратура также внесла главе городского округа представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.