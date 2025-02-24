В подмосковном Красноармейске проведут благоустройство лесопарка «Банный лес»

В Красноармейске Пушкинского округа в 2025 году проведут благоустройство лесопарка «Банный лес». Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

«Мы уверены, что этот лесопарк станет не только местом для прогулок и занятий спортом, но и уютным уголком для семейного отдыха», — отметил заместитель председателя Правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Рабочие обустроят на территории смотровую площадку, детскую площадку, а также площадку для воркаута с тренажерами. Помимо этого, в лесопарке организуют зоны для спокойного отдыха, установят павильон проката с верандой, туалетные модули и комната матери и ребенка, камеры видеонаблюдения «Безопасный регион» и систему оповещения и не только.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.