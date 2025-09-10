В подмосковном Красногорске озеленили сквер Инженерных бригад

В сквере Инженерных бригад в поселке городского типа Нахабино городского округа Красногорск прошла масштабная акция по озеленению. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.

Там рабочие высадили более 800 растений, в том числе можжевельник, калину, лапчатку и спирею. Сквер планируют открыть ко Дню города, сейчас рабочие бригады занимаются укладкой плитки, подготовкой танка к покраске и реконструкцией постамента памятника воинам-саперам.

К акции по высадке растений присоединились взрослые, а также ученики МБОУ «Нахабинская гимназия №4» и МБОУ «Лицей №1».

«Я сажаю деревья. Это очень важно. Мы помогаем природе», – сказала Софья Гурьянова из Нахабинской гимназии № 4.

