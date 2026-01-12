В подмосковном Красногорске построили новостройку в составе ЖК «Ангелово-Резиденц»

В ЖК «Ангелово-Резиденц» городского округа Красногорск построили новый многоквартирный дом, АО СЗ «Росинка-Сервис» выдали разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Новостройка рассчитана на 30 квартир, ее площадь составила более 2,5 тыс. кв. м. Во дворах для жильцов оборудовали детские площадки и места для отдыха, провели озеленение территории.

На территории жилого комплекса также есть детский сад, салон красоты, круглосуточная охрана, детские и спортивные площадки, футбольный центр, ресторан, прогулочные зоны.

