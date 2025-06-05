В подмосковном Красногорске прошло открытие региональной кампании «БорщеVик-2025»

В подмосковном Красногорске состоялось открытие региональной кампании «БорщеVик-2025», инициатива комиссии по экологии, природопользованию и сохранению лесов Общественной палаты Московской области направлена на борьбу с агрессивным сорняком — борщевиком Сосновского. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

Акцию проводят при участии Министерства сельского хозяйства Московской области, представителей Российского экологического общества, муниципальных общественных палат и представителей подмосковных округов. В ней принял участие заместитель министра сельского хозяйства Московской области Александр Стиславский.

«В Московской области проходит уничтожение борщевика, в том числе и химическими средствами, но семена борщевика быстро разносятся. Одно растение может произвести целую плантацию, поэтому если жители видят одиночное растение, то его лучше удалить, соблюдая все меры предосторожности. Действия одного человека могут спасти большую территорию, которая через несколько лет стала бы поражена борщевиком», — сказал он.

Председатель комиссии по экологии Общественной палаты Московской области Ульяна Белова отметила, что цель акции заключается в том, чтобы рассказать, как правильно бороться с сорняком механическим способом, чтобы он не рассеялся по территории всей области.

Центральным событием мероприятия стал подробный инструктаж, проведенный ведущим экспертом по борьбе с борщевиком из Министерства сельского хозяйства Московской области Кириллом Толдовым. После инструктажа участники мероприятия приступили к выкапыванию борщевика на выделенном участке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что благодаря трансформации ЦСС площадь вводимых объектов увеличилась в 1,5 раза.