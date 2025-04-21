В подмосковном Красногорске возведут два корпуса в ЖК «Ильинойс»

Девелопер — ГК «Гранель» возводит жилой дом № 2, состоящий из двух корпусов, в Красногорске в составе ЖК «Ильинойс». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Помимо этого, здесь появится еще один детский сад на 200 мест, а также пройдет реконструкция учебного блока на 975 учащихся на территории гимназии № 7. В новых корпусах ведутся кладка наружных и внутренних стен, остекление, отделка фасада и другие работы. Жилой дом № 1, рассчитанный более чем на 2,6 тыс. квартир, уже заселен.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.