В подмосковном Красногорске ввели в эксплуатацию новый дом в ЖК «Ангелово-Резиденц»

В ЖК «Ангелово-Резиденц» в городском округе Красногорск ввели в эксплуатацию новый многоквартирный дом, АО СЗ «Росинка-Сервис» получило соответствующее разрешение. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Новостройка площадью более 2,5 тыс. кв. м рассчитана на 33 квартиры, во дворах для жильцов провели озеленение, оборудовали детские площадки и места для отдыха. На территории жилого комплекса есть детский сад на 120 мест, салон красоты, круглосуточная охрана, футбольный центр, ресторан, прогулочные зоны. Там планируют построить еще один детский сад и школу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.