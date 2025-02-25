В подмосковном Ленинском построят новую большую школу

В Ленинском округе на территории ЖК «Первый квартал» продолжается строительство школы, рассчитанной более чем на 1,6 тыс. мест, ее стройготовность достигла 69%. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Девелопер «Брусника» выполняет монтаж фасадных панелей, остекление фасадов и монтаж фальцевой кровли. Учреждение станет самым крупным в муниципалитете и одним из самых больших в Подмосковье.

«Все инженерные системы сейчас в работе: внутреннее электроснабжение, водоснабжение и канализация, отопление, пожаротушение, пожарная и охранная сигнализации. На первом этаже запущено отопление, здесь же идет черновая отделка и установка витражей», — рассказал технический директор «Брусники» в Москве и Московской области Павел Балин.

В конце марта строители приступят к благоустройству прилегающей территории. Открытие учреждения запланировано на 2025 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.