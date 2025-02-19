В подмосковном Лосино-Петровском проведут капремонт детского сада «Ивушка»

На улице Гоголя в Лосино-Петровском округе продолжается капитальный ремонт детского сада «Ивушка», работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет средств регионального бюджета. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте сейчас трудятся 20 строителей и одна единица техники. Работы идут полным ходом: продолжаются фасадные и кровельные работы, а также предчистовая отделка помещений и монтаж инженерных систем», — говорится в сообщении.

Площадь здания составляет более 1,6 тыс. кв. м. Строители проведут в нем кровельные и фасадные работы, замену инженерных сетей, окон и дверей, сантехники, обновят внутренние помещения и не только. Завершить работы планируют до начала нового учебного года.

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