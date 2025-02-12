В подмосковном Лосино-Петровском проведут семинар для ветеранов СВО

В среду, 12 февраля, в Лосино-Петровском округе проведут адаптивный семинар для ветеранов специальной военной операции, он состоится по адресу улица Строителей, д. № 15 (городская библиотека). Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В ходе него участники узнают о положенных льготах, видах реабилитации, санаторно-курортном лечении и других услугах, которые предоставляются на базе МФЦ. В качестве спикера выступит представитель центра «Мои Документы».

«На региональном портале есть специальный сервис со всей актуальной информацией о льготах и мерах поддержки для участников специальной военной операции и их семей. На семинаре мы расскажем подробнее о каждом пункте мер поддержки и возможности оформления этих льгот и мер», — поделился директор МФЦ городского округа Лосино-Петровский Дмитрий Луженский.

В мероприятии также примут участие сотрудники пенсионного фонда, социальной защиты, куратор Фонда защитников Отечества по городским округам Щелково, Лосино-Петровский, Звездный городок и Фрязино, а также руководитель Центра поддержки участников СВО и их семей «Мы рядом».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил участников СВО в филиале госпиталя имени Вишневского.