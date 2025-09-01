В подмосковном микрорайоне Климовск открылась обновленная гимназия имени Подольских курсантов

На проспекте 50 лет Октября в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска в День знаний после капитального ремонта открылась гимназия имени Подольских курсантов. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы прошли в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети». Рабочие обновили внутренние помещения, лестничные пролеты, санузлы, заменили двери, окна, обновили столовую, модернизировали системы видеонаблюдения и не только.

В ведомстве уточнили, что в общей сложности в Подмосковье 1 сентября открылись 14 новых школ и 57 школ после капитального ремонта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил учеников и педагогов гимназии им. Примакова с Днем знаний.