В подмосковном миниполисе Рафинад появилась многоуровневая стоянка

В миниполисе Рафинад в Химках построили многоуровневую автостоянку, застройщик «Сити21» уже получил разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Стоянка рассчитана на 370 машино-мест и 18 мото-мест, площадь одного машино-места составляет от 13 до 15 кв. м. В ведомстве отметили, что на территории миниполиса уже ввели в эксплуатацию 11 жилых домов. На территории комплекса есть зона активного досуга, зоны отдыха с лежаками у реки, детские игровые комплексы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.