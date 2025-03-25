В подмосковном Минтрансе рассказали о дорожной обстановке

Утром во вторник, 25 марта, загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов, на них зафиксировали более 1 млн автомобилей. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что это на 2% больше в сравнении со средними значениями прошлого месяца. В основном затруднения в движении есть на Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Симферопольском шоссе. Кроме того, пробки наблюдаются на Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали соблюдать осторожность на дорогах в связи с возможными осадками, а также избегать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске первого участка ЮЛА в Ленинском округе Подмосковья.