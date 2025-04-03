В подмосковном Минтрансе рассказали о дорожной обстановке

Утром в четверг, 3 апреля, загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов, на них было зафиксировано более 1 млн автомобилей, что на 2% больше в сравнении со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении есть на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Симферопольском шоссе. Кроме того, пробки есть на Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали соблюдать осторожность на дорогах и заблаговременно снижать скорость перед переходами и местами притяжения пешеходов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске первого участка ЮЛА в Ленинском округе Подмосковья.