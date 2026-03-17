В подмосковном МОНИКИ ввели в работу новый рентген-аппарат

В Московском областном научно-исследовательском клиническом институте (МОНИКИ) имени М. Ф. Владимирского ввели в работу новый рентгеновский аппарат, его установили в консультативно-диагностическом центре для проведения исследований амбулаторным пациентам. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Для проведения качественной диагностики принципиальное значение имеет современное техническое оснащение», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, в 2025 году в регионе запустили 93 рентген-аппарата, первый в этом — в МОНИКИ. На закупку последнего направили более 33 млн рублей. На нем будут проводить все виды рентгенографических и рентгеноскопических исследований, направление выдаст лечащий врач при наличии медицинских показаний. Оборудование закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева и нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.