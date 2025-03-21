В подмосковном Можайске проведут реконструкцию стадиона «Спартак»

В Можайске на улице Герасимова продолжается реконструкция стадиона «Спартак», его обновят по областной программе до конца 2026 года. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке 25 рабочих и шесть единиц техники. Ведутся работы по демонтажу внутренних конструкций в здании административно-бытового комплекса, планировка территории футбольного поля, вывоз грунта», — говорится в сообщении.

Общая стройготовность объекта достигла 5%. Строителям предстоит обновить административно-бытовой комплекс, установить новые трибуны, обновить футбольное поле и легкоатлетический сектор, а также установить информационное табло и мачты освещения. Помимо этого, здесь построят контрольно-пропускной пункт и газовую блочно-модульную котельную, а также обустроят стоянку для автобусов и спецтехники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.