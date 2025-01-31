В подмосковном НИКИ детства реализуют федеральный проект по комплексной реабилитации детей-инвалидов

Научно-исследовательский институт детства (НИКИ) стал одним из девяти учреждений в Подмосковье и единственным медицинским учреждением, в котором реализуют пилотный проект по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов в возрасте от четырех до 17 лет. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Цель проекта — улучшить качество реабилитации детей, которым в этом году впервые установили инвалидность. Помочь им адаптироваться в обществе, наладить общение со сверстниками и преодолеть ограничения, мешающие нормальной жизни», — сказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Она отметила, что в институте работают квалифицированные реабилитологи, педагоги-психологи, медицинские психологи, логопеды, дефектологи и другие специалисты. В рамках проекта семьям будут выдавать электронный сертификат, который позволит выбрать реабилитационный центр и оплатить все необходимые мероприятия, питание и проживание. Эти затраты компенсирует Фонд пенсионного и социального страхования России.

Узнать подробнее о предоставлении услуг по реабилитации и абилитации можно через горячую линию главного врача НИКИ детства по номеру +7 (991) 708-36-86.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.