В подмосковном Ногинске в 2025 году появится новая поликлиника

В 2025 году в Ногинске на улице 2-я Глуховская завершат строительство новой поликлиники, рассчитанной на 500 посещений в смену, работы проходят в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«В настоящее время на объекте работают 189 строителей и четыре единицы техники. Строители занимаются возведением стен первого этажа, укреплением стен подвала, а также первого и второго этажей», — говорится в сообщении.

Помимо этого, они выполняют работы по гидроизоляции, монтажу наружных сетей канализации, земляные и общестроительные работы. Стройготовность объекта превысила 30%.

Площадь поликлиники составит более 12,8 тыс. кв. м, она будет состоять из отделений для взрослых и детей. Число прикрепленного населения составит более 40 тыс. человек. На прилегающей территории для них организуют парковку, детские игровые площадки и зоны отдыха.

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