В подмосковном Ногинске завершат монолитные работы в будущей поликлинике

В Ногинске Богородского округа на улице 2-я Глуховская продолжается строительство поликлиники, рассчитанной на 500 посещений в смену, строители завершают монолитные работы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«К строительству поликлиники привлечены 190 человек и две единицы техники. Подрядчик завершает монолитные работы, ведет кладку стен и перегородок. Параллельно с этим осуществляет монтаж инженерных сетей, ведет отделочные и общестроительные работы», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», стройготовность объекта превысила 40%.

Площадь объекта составит более 12,8 тыс. кв. м, его оснастят современной медицинской техникой и оборудованием. Поликлинику смогут посещать взрослые и дети, численность прикрепленного населения составит более 40 тыс. человек. Завершить строительство планируют до конца 2025 года.

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