В подмосковном Обухово обновят Центр образования

В рабочем поселке Обухово Богородского округа продолжается капитальный ремонт Центра образования № 23, расположенного на ул. Ленина, 85, стройготовность объекта достигла 35%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета. Строители завершают демонтажные работы, проводят отделку учреждения, а также ремонт фасада и крыши.

Площадь центра составляет более 1,7 тыс. кв. м, его построили в 1937 году. В ходе ремонта в нем заменят системы отопления, вентиляции, канализации, проведут внутренние работы и не только. Сдать обновленное учреждение планируют в 2025 году.

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