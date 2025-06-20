В подмосковном Одинцово открыли новое поликлиническое отделение

В подмосковном Одинцово в микрорайоне Клубничное поле открылось новое поликлиническое отделение № 5 Одинцовской больницы, рассчитанное на 45 посещений в смену. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Здесь созданы комфортные условия как для медицинских работников, так и пациентов. В том числе оборудованы удобные зоны ожидания, установлена современная навигация и мебель», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Пациентов уже принимают терапевт и педиатр. Вскоре здесь заработают процедурный и гинекологический кабинеты. Заведующая поликлиническим отделением № 5 Екатерина Бекетова уточнила, что новое отделение соответствует всем современным стандартам. По ее словам, помощь в нем будут получать взрослые и дети. Записаться на прием можно через региональный портал госуслуг «Здоровье».

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