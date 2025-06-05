В подмосковном Одинцово пройдет День йоги

В воскресенье, 15 июня, в Одинцовском округе на стадионе Зареченской школы отметят XI Международный день йоги и проведут мастер-класс. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Участников ждут практики Power Yoga под звуки ханг-драма, медитация под перкуссию, тибетские чаши и гонги, концерт этнической музыки, розыгрыш призов и не только. Мероприятие пройдет по инициативе посольства Индии в Российской Федерации в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Для участия в бесплатном мастер-классе нужно зарегистрироваться по телефону 8 (905) 584-20-03. С собой нужно взять коврик, воду, головной убор и солнцезащитные средства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

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