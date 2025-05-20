В подмосковном Одинцово задержали мужчину, подозреваемого в попытке сбыта наркотика

Сотрудники полиции УМВД России по Одинцовскому округу остановили автомобиль такси в деревне Мамоново и задержали ранее судимого 26-летнего пассажира (гражданина одной из стран ближнего зарубежья), которого подозревают в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова уточнила, что при личном досмотре в его сумке нашли 50 свертков с порошкообразным веществом. Еще 105 свертков с аналогичным содержимым обнаружили в ходе осмотра квартиры в Видном, где он временно проживал.

Задержанный сообщил, что успел разложить восемь закладок с наркотиками, все они были изъяты. По его словам, он нашел работу в мессенджере около пяти месяцев назад.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 УК РФ, ему грозит заключение под стражу.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.