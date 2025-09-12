В подмосковном Орехово-Зуево пройдет «ВелоНочь»

В Орехово-Зуеве в пятницу, 12 сентября, пройдет традиционное спортивное мероприятие «ВелоНочь», организованное при поддержке «Единой России» в рамках федерального проекта партии «Детский спорт», мероприятие приурочено к празднованию Дня города. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного отделения партии.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.

Сбор участников назначен на 20:00 на парковке у ТЦ «Аквилон» по адресу: Орехово-Зуево, улица Ленина, 85. С приветственной речью перед участниками выступят инициатор велопробега, председатель Совета депутатов Орехово-Зуевского городского округа, глава фракции «Единой России» в Совете Александр Бабаев и исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Дмитрий Нестеров.

После завершения гонки пройдет церемония награждения лучших спортсменов. Участники также смогут получить подарки за творческий подход к оформлению велосипеда и яркие костюмы.

Мероприятие проводится на протяжении последних 10 лет, в нем принимают участие жители и гости округа — ежегодно более 800 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

* Возрастное ограничение 0+