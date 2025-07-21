В подмосковном Павловском Посаде снесли аварийные дома

В городе Павловский Посад снесли три многоквартирных дома, находившихся в аварийном состоянии, работы прошли в рамках мероприятий по ликвидации объектов незавершенного и самовольного строительства, а также аварийных зданий в Подмосковье. Об этом сообщает комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Двухэтажные многоквартирные дома № 6/1, 6/2 и 6/3 находились в Интернациональном проезде, в окружении малоэтажной застройки, их построили в 1950-х годах. Площадь жилых помещений составляла от 415 до 420 кв. м, они были признаны аварийными в связи с непригодностью для дальнейшей эксплуатации. В рамках областной муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» жильцов расселили, после чего дома включили в перечень объектов, подлежащих ликвидации.

Здания снесли во втором квартале 2025 года, территорию уже расчистили от строительного мусора. Там администрация округа планирует провести работы по благоустройству — устройство газона и высадку зеленых насаждений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.