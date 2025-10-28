В подмосковном Подольске к «Орлятам России» присоединились порядка 200 детей

Фото: [ Администрация г. о. Подольск ]

В Подольске к движению «Орлята России» присоединились порядка 200 первоклассников из третьего корпуса школы в Дубровицах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Торжественное мероприятие началось с танцевального спектакля «Легенда об Орлятах», который поставили ученики школы. После этого школьникам повязали галстуки «Орлят России».

«Сегодня стала Орленком России. Готовились всем классом, учили гимн Орлят и танец. Все пришли нарядные. Мне мама даже банты нагладила для торжественной линейки», — поделилась ученица 1а класса София Пушина.

В пресс-службе добавили, что развивать определенные навыки и качества у детей помогают семь треков программы «Орлята России»: «Лидер», «Эрудит», «Мастер», «Доброволец», «Спортсмен», «Эколог» и «Хранитель исторической памяти».

