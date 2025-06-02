В подмосковном Подольске обустроят новые народные тропы

В Подольске началось обустройство народных троп по двум адресам, его проведут в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Пешком». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Пешеходные дорожки начали асфальтировать в микрорайоне Климовск (от улицы Циолковского к корпусу гимназии имени Подольских курсантов) и в микрорайоне Южный (на улице Сосновая, 8). В общей сложности в 2025 году работы затронут 28 участков. Это позволит местным жителям комфортно добираться до школ, остановок и других важных объектов.

«В текущем году запланирован значительный объем благоустройства. Большую часть объектов выбрали по обращениям жителей», — сказал глава округа Григорий Артамонов.

Кроме того, в Подольске проходит модернизация детских игровых зон — в этом сезоне обновят 19 детских площадок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.