В подмосковном Подольске построят дом для переселенцев из аварийного жилья

В поселке Южный микрорайона Климовск городского округа Подольск продолжается строительство многоквартирного дома, в который переедут переселенцы из аварийного жилья. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В ведомстве уточнили, что строители проводят монолитные работы, полностью завершить строительство дома планируется в 2026 году. Работы проходят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» за счет средств бюджета.

В ведомстве напомнили, что в поселке расселят 30 многоквартирных жилых домов общей площадью 16,7 тыс. кв. м, в новые квартиры переедут 836 человек из 444 квартир. В рамках первого этапа здесь построят двухсекционный дом на 199 квартир, второго — на 223 квартиры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.