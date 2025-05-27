В подмосковном Подольске расширят производство по выпуску полиграфической продукции

Компания «ВМС-Принт» расширит предприятие по выпуску полиграфической продукции в Подольске, для этой цели областной Фонд развития промышленности (ФРП МО) выдал ей льготный заем. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Общий объем инвестиций компании „ВМС-Принт“ в расширение полиграфического производства составит 75 млн рублей. Из них 58 млн рублей инвестор получит в виде льготного займа в ФРП Московской области», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, денежные средства направят на закупку производственного оборудования для выпуска многослойной этикетки. Инвестпроект реализуют в 2025 году, мощность новой производственной линии составит более 200 млн единиц полиграфической продукции в год. Это позволит создать 13 новых рабочих мест.

Отметим, что компания выпускает более 1 тыс. наименований продукции, включая картонную упаковку, офсетную этикеточную продукцию и так далее. Потребителями являются предприятия фармацевтической, пищевой, легкой, химической и других отраслей промышленности.

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