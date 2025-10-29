В подмосковном Подольске сделают доступнее подъезд к выставочному залу в центре

В Подольске новая платная парковка, которая появилась на улице Комсомольской возле выставочного зала в историческом центре, позволит улучшить ситуацию с наличием свободных мест для автомобилей в дневные часы, пространство на 27 машиномест с 29 октября доступно возле Подольского выставочного зала. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В пресс-службе уточнили, что платные парковки позволяют эффективно управлять пространством и оптимизировать использование парковочных мест. Кроме того, они увеличивают число парковочных мест за счет ликвидации брошенных автомобилей. Деньги, вырученные за пользование платным местом, направят на развитие безопасности улично-дорожной сети.

Стоимость парковки составляет 25 рублей в час для мототранспорта, 50 рублей — для легковых автомобилей и 100 рублей — для грузового транспорта. Оплатить парковку можно через приложение «Парковки России» или через СМС на номер 7757.

