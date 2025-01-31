В подмосковном Подольске снесли разрушенное здание бывшего общежития

В Подольске снесли заброшенное здание бывшего общежития 1950-го года постройки, расположенное на улице 2-я Комсомольская, работы прошли в рамках мероприятий по ликвидации аварийных, недостроенных и самовольных объектов. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

«Строение общей площадью порядка 165 кв. м располагалось в непосредственной близости от существующей жилой застройки. Сооружение было признано аварийным, продолжительное время не эксплуатировалось и находилось в заброшенном состоянии. С течением времени практически полностью разрушились основные элементы строительных конструкций», — рассказал министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

По его словам, в связи с этим объект включили в перечень для ликвидации, работы по сносу провели в IV квартале 2024 года. Сейчас участок полностью освободили от аварийного объекта и строительного мусора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.