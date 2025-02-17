В подмосковном поселке Белоомут выполнят капремонт второй школы
Капремонт второй школы в поселке Белоомут под Луховицами завершат в 2025 году
Фото: [Министерство строительного комплекса МО]
В поселке Белоомут под Луховицами продолжается капитальный ремонт школы № 2, работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета, их завершат в 2025 году. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
«На объекте работает команда из 23 человек. Строители продолжают демонтажные работы, приступили к отделочным», — говорится в сообщении.
Площадь здания составляет более 2,2 тыс. кв. м. Рабочие обновят фасад, кровлю, проведут обустройство водосточных систем, ремонт входных групп и не только.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.