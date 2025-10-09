В подмосковном поселке Черкизово завершился капремонт мостового перехода через ручей

В поселке Черкизово Пушкинского округа мостовики завершили капитальный ремонт мостового перехода через ручей, работы прошли в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Движение по нему осуществляется в полном объеме. На время работ, которые проходили в два этапа, для удобства было организовано реверсивное движение», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

По его словам, в рамках ремонта специалисты заменили пролетное строение и надземные элементы опор, балки, укрепили берег, уложили новое дорожное полотно и установили ограждения. Длина сооружения составляет 21 м, оно расположено на улице Главной и обеспечивает транспортное сообщение между поселком Черкизово и микрорайоном Звягино, а также подъезд к нескольким высшим учебным заведениям, студенческим общежитиям и другим объектам социальной инфраструктуры.

