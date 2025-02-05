В подмосковном поселке Майдарово стартовал капремонт корпуса «Ложковской школы»

В поселке Майдарово городского округа Солнечногорск начался капитальный ремонт корпуса «Ложковской школы», рабочие уже приступили к демонтажу внутренних конструкций. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы пройдут в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета, их планируют завершить к началу нового учебного года. На объекте площадью более 1,6 тыс. кв. м задействованы 15 рабочих. Им предстоит заменить все инженерные системы, модернизировать системы связи и видеонаблюдения, оповещения о пожаре, охранной сигнализации, провести фасадные, кровельные и другие работы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.