В подмосковном поселке Монино появится бассейн

В поселке Монино городского округа Щелково продолжается строительство плавательного бассейна, строители выполняют монолитные работы на уровне технического этажа здания. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке 16 рабочих и две единицы техники. Ведется армирование и бетонирование вертикальных конструкций на уровне технического этажа здания. Общая стройготовность 7,5%», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет бюджета. Площадь здания составит более 2,4 тыс. кв. м. В физкультурно-оздоровительном комплексе разместят бассейн, зал «сухого плавания» и другие помещения. Завершение работ запланировано на 2026 год.

В ведомстве уточнили, что в 1950-е годы на этом участке также был построен бассейн, который посещали легендарные летчики, проходившие обучение в Военно-воздушной академии. Среди них — Юрий Гагарин и Герман Титов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.