В подмосковном поселке Нагорное открылась новая школа

В поселке Нагорное городского округа Мытищи открылся новый корпус школы № 36, школьники пошли в нее после зимних каникул. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В учреждении ученики смогут получать навыки в конструировании и программировании дронов, работать с робототехникой, проводить химические эксперименты и не только.

«Эта школа стала местом, где хочется учить и учиться. И мы со своей стороны сделаем все для того, чтобы наши дети открывали для себя новые горизонты», — сказала директор школы Нина Данилина.

В школе обустроили блоки начальной основной и старшей школы. В них разместили учебные классы, лаборатории, мастерские, библиотеку с медиатекой, многофункциональные спортивные залы, актовый зал и другие помещения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.