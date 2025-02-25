В подмосковном поселке Нагорное открылась новая школа
Новая школа открылась в поселке Нагорное под Мытищами
Фото: [Министерство строительного комплекса МО]
В поселке Нагорное городского округа Мытищи открылся новый корпус школы № 36, школьники пошли в нее после зимних каникул. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
В учреждении ученики смогут получать навыки в конструировании и программировании дронов, работать с робототехникой, проводить химические эксперименты и не только.
«Эта школа стала местом, где хочется учить и учиться. И мы со своей стороны сделаем все для того, чтобы наши дети открывали для себя новые горизонты», — сказала директор школы Нина Данилина.
В школе обустроили блоки начальной основной и старшей школы. В них разместили учебные классы, лаборатории, мастерские, библиотеку с медиатекой, многофункциональные спортивные залы, актовый зал и другие помещения.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.