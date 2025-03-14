В подмосковном поселке Октябрьский появится новая поликлиника

На улице Старый Двор поселка Октябрьский в городском округе Люберцы продолжается строительство современной поликлиники, рассчитанной на 500 посещений в смену. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«В настоящее время строителями ведутся фасадные и отделочные работы, завершается монтаж витражей, прокладываются наружные тепловые сети, которые обеспечат поликлинику необходимым теплоснабжением», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета, их планируют завершить в середине 2025 года. Поликлинику смогут посещать 150 детей и 350 взрослых в смену, ее площадь составит 11 тыс. кв. м. Для пациентов обустроят отделение медицинской профилактики, педиатрическое и терапевтическое отделения, блок хирургических и стоматологических кабинетов и другие. В них установят современное оборудование, включая КТ, МРТ, рентген.

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