В подмосковном поселке Октябрьский выдали разрешение на ввод новой поликлиники в эксплуатацию

В начале 2026 года в поселке Октябрьский городского округа Люберцы откроют современную поликлинику для детей и взрослых, объекту выдали разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Поликлиника рассчитана на 500 посещений в смену. Она современная, в ней разместятся взрослое и детское отделения, отделение неотложной помощи, консультационно-диагностический центр с кабинетами МРТ, КТ и УЗИ», – отметил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Медучреждение возвели в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», его площадь превышает 11,1 тыс. кв. м. В нем будут получать помощь более 28 тыс. жителей Октябрьского, а также порядка 16 тыс. из ближайших населенных пунктов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл новое родильное отделение в Лапино-4.