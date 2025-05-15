В подмосковном поселке Поварово возведут детский сад

В поселке Поварово под Солнечногорском продолжается строительство детского сада, рассчитанного на 250 мест, подрядчик завершил монолитные работы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте задействовано 44 рабочих и три инженера, а также две единицы техники. Монолитные работы завершены. Ведется кладка внутренних стен и перегородок, отделка помещений, устройство инженерных сетей», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета, их планируют завершить до конца 2025 года. В здании разместят залы для занятий музыкой и физкультурой, кружковую, кабинет логопеда, на прилегающей территории — игровые площадки, беседки, песочницы, лабиринты и другие элементы благоустройства. Детский сад станет третьим в поселке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.