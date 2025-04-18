В подмосковном поселке Свердловский началось возведение новой школы

В поселке Свердловский Лосино-Петровского округа началось возведение новой школы, работы проходят в рамках областной госпрограммы и нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке 45 рабочих и четыре единицы техники. Ведется армирование и бетонирование вертикальных конструкций здания будущей школы. Работы в графике», — уточняется в сообщении.

Учреждение будет рассчитано на 1,1 тыс. учеников начальной, основной и старшей школы. Для них обустроят актовый зал, библиотечно-информационный центр, помещения малого и большого спортивных залов, столовую, блок дополнительного образования, на прилегающей территории — спортивные и детские площадки, места для отдыха и проведения общешкольных мероприятий. Открыть школу планируют к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.