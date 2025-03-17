В подмосковном поселке Восход наполовину завершили капремонт школы
Минстрой Подмосковья: капремонт школы в поселке Восход завершили наполовину
Фото: [Министерство строительного комплекса МО]
В закрытом административно-территориальном образовании городской округ Восход наполовину завершили капитальный ремонт средней школы, расположенной в поселке Восход. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
«Строители завершили демонтажные работы. Одновременно идут фасадные, отделочные и кровельные работы», — говорится в сообщении.
Работы проходят в рамках госпрограмме за счет средств бюджета. Школу построили в 1965 году, ее площадь составляет более 3,5 тыс. кв. м. Рабочим предстоит обновить фасад и кровлю, все внутренние помещения школы, заменить инженерные сети и не только, ремонт завершат к началу нового учебного года.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился со школьниками и учителями из Узбекистана в гимназии имени Примакова.