В подмосковном поселке Восход наполовину завершили капремонт школы

В закрытом административно-территориальном образовании городской округ Восход наполовину завершили капитальный ремонт средней школы, расположенной в поселке Восход. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Строители завершили демонтажные работы. Одновременно идут фасадные, отделочные и кровельные работы», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках госпрограмме за счет средств бюджета. Школу построили в 1965 году, ее площадь составляет более 3,5 тыс. кв. м. Рабочим предстоит обновить фасад и кровлю, все внутренние помещения школы, заменить инженерные сети и не только, ремонт завершат к началу нового учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился со школьниками и учителями из Узбекистана в гимназии имени Примакова.