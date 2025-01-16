В подмосковном поселке Восход продолжается капремонт школы

В закрытом административно-территориальном образовании городской округ Восход продолжается капитальный ремонт средней школы, расположенной в поселке Восход, его планируют завершить в конце лета 2025 года. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке 56 рабочих и три единицы техники. Завершаются демонтажные работы. Одновременно идут отделочные и кровельные работы», — говорится в сообщении.

Площадь здания составляет более 3,5 тыс. кв. м, его построили в 1965 году. Ремонт проводится в рамках госпрограммы за счет средств бюджета. В рамках него строителям предстоит обновить фасад и все внутренние помещения школы, заменить инженерные сети и оборудование, полы и потолки, провести ремонт кровли и входной группы и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.