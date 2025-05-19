В подмосковном поселке Восход проведут капремонт школы

В закрытом административно-территориальном образовании городской округ Восход продолжается капитальный ремонт средней школы, расположенной в поселке Восход, стройготовность объекта достигла 70%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке задействовано более 40 человек и две единицы техники. Ведется штукатурка стен, устройство кровли, монтаж инженерных систем отопления, водоснабжения, электроснабжения, слаботочных сетей, устройство вент. фасада, установка радиаторов», — говорится в сообщении.

Школу построили в 1965 году, ее площадь превышает 3,5 тыс. кв. м. Ремонт в ней проходит в рамках госпрограмме за счет средств бюджета. Строители обновят фасад и кровлю, все внутренние помещения, заменят инженерные сети и не только, завершить работы планируют к началу нового учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.